Російські ЗМІ стверджуть, що під час атаки на танкері було 11 осіб.

Надводний безпілотник під час атаки на танкер Sig залишив у ньому двометрову пробоїну.

Як повідомляє "База", після атаки безпілотника на правому борту "Сіга" на відстані близько 20 сантиметрів над рівнем води утворилася пробоїна розміром 2х1 метри. Раніше була інформація, шо "Сіг" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

Під час вибуху на танкері знаходилися 11 людей, більшість з них отримали садна від розбитого скла, проте всі, крім кухарки, відмовилися від медичної допомоги. Жінка відчула себе погано і їй знадобилася допомога лікарів.

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Після удару дрона на танкері пошкоджено машинне відділення, туди затекла вода. До "Сігу" відправили два буксири, а екіпаж танкера виставив навколо пробоїни бонові загородження.

Атака на російський танкер

У ніч на 5 серпня з'явилася інформація, що біля Керченського мосту було кілька вибухів. Посіпаки влади РФ стверджували, що в Керченській протоці були нібито ліквідовані три надводних безпілотники. В атаці супротивники звинуватили українську сторону.

Пізніше з'явилася інформація, що пошкоджено танкер-хімовоз Sig.

Джерела повідомили УНІАН, що до нічної атаки на російський танкер поблизу Кримського моста причетна Служба безпеки України.

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