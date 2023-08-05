Танкер перевозив паливо для російських окупантів.

До нічної атаки на російський танкер поблизу Кримського моста причетна Служба безпеки України.

Відео атаки надали джерела УНІАН в СБУ. Зазначається, що морський дрон атакував танкер SIG із паливом для російських окупантів.

Як повідомляють наші джерела в СБУ, спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух. Як результат - один з найбільш потужних нафтових танкерів РФ (збудований в 2014 році, майже 5 тисяч тон) розпочав "отрицательное плавание" біля Кримського мосту.

"Танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку. Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Цікаво, що вона відбувалася саме в територіальних водах України. Як-то кажуть, "нех*й шастать", - зазначило джерело.

Атака на танкер SIG

У ніч на 5 серпня з'явилася інформація, що біля мосту було кілька вибухів. Посіпаки влади РФ стверджували, що в Керченській протоці були нібито ліквідовані три надводних безпілотники. В атаці супротивники звинуватили українську сторону.

Пізніше з'явилася інформація, що пошкоджено танкер-хімовоз Sig. З Новоросійська у район, де стався інцидент, висунулася група рятувальників.

Росіяни переконують, що російський танкер Sig отримав пошкодження, в результаті яких нібито не сталося розливу палива. ВЧК-ОГПУ пише, що борт отримав пробоїну в результаті атаки безпілотником, і було затоплено машинне відділення.

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