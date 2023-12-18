Аеродром під Ростовом атакували 17 безпілотників. Меншу частину з них росіянам вдалося збити.

Під час масованої атаки безпілотників на аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ пошкоджено десять Су-34. Ще два літаки не підлягають ремонту.

Як повідомляє речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук із посиланням на поширювану ворогом інформацію, аеродром атакували 17 українських БпЛА. Сім з них збили за допомогою ЗРПК "Панцирь-С1", решта уразила цілі.

"Удар завдано з використанням 17 ударних БпЛА (тип встановлюється). Повідомляється, що 7 одиниць вдалося збити за допомогою ЗРПК "Панцир-С1". 10 одиниць вразили цілі. Два "Су-34" не підлягають ремонту. Ще 10 дістали різні пошкодження", - зазначив Братчук.

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Атака безпілотників на аеродром у Ростовській області

Невідомі безпілотники в ніч на 17 грудня атакували військовий аеродром російських окупантів у Ростовській області - у Морозовську.

Атаку підтвердив і місцевий губернатор Василь Голубєв. За його версією, протиповітряна оборона збила "більшу частину" безпілотників над аеродромом.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники СУ-24, СУ-24М та СУ-34.

Водночас у Міноборони Росії відзвітували, що їхня ППО в ніч на 17 грудня нібито збила 33 безпілотника над Волгоградською, Липецькою та Ростовською областями. Згодом росіяни додали, що знищено ще два безпілотника у Волгоградській області.

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