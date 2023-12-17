Атака на аеродром є спільною спецоперацією СБУ та ЗСУ.

Ворожій техніці на аеродромі у Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотників було завдано суттєвого ураження.

Як повідомляють джерела УНІАН, сьогоднішня атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області - це спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних сил України.

Зауважується, що летовище було важливою ціллю, адже там місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил Росії.

Відео дня

За даними джерел, на летовищі на момент удару знаходилося до 20 літаків СУ-34. Крім того, на території аеродрому розміщувалися три радіолокаційні станції та інша техніка.

Атака на аеродром здійснювалася безпілотниками. За словами співрозмовника агентства, хоча в Росії вже традиційно встигли заявити, що всі безпілотники було збито, в реальності СБУ та ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки.

Атака безпілотників на аеродром у Ростовській області

Невідомі безпілотники в ніч на 17 грудня атакували військовий аеродром російських окупантів у Ростовській області - у Морозовську.

Атаку підтвердив і місцевий губернатор Василь Голубєв. За його версією, протиповітряна оборона збила "більшу частину" безпілотників над аеродромом.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники СУ-24, СУ-24М та СУ-34.

Водночас у Міноборони Росії відзвітували, що їхня ППО в ніч на 17 грудня нібито збила 33 безпілотника над Волгоградською, Липецькою та Ростовською областями. Згодом росіяни додали, що знищено ще два безпілотника у Волгоградській області.

Вас також можуть зацікавити новини: