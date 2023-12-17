Хоч росіяни запевняють, що "збито все", губернатор натякнув, що деякі безпілотники все ж долетіли до цілей.

Невідомі безпілотники в ніч на неділю, 17 грудня, атакували військовий аеродром російським окупантів у Ростовській області.

Як повідомляє "Астра", БПЛА атакували аеродром у Морозовську Ростовської області. Момент масованої атаки потрапив на відео.

Атаку підтвердив і місцевий губернатор Василь Голубєв. За його версією, ППО збила "більшу частину" безпілотників над аеродромом.

"Сьогодні рано-вранці сили ППО відбили масову атаку безпілотників літакового типу на територію Ростовської області в районі Морозовська та Каменська. Більшість безпілотників було знищено. Жертв немає", - переконує Голубєв.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники СУ-24, СУ-24М, СУ-34.

Водночас у Міноборони РФ відзвітували, що нібито їхня ППО збила 33 безпілотника в ніч на 17 грудня над Волгоградською, Липецькою та Ростовською областями. Потім росіяни додали, що знищено ще два БПЛА у Волгоградській області.

Останні вибухи в РФ - що відомо

Нагадаємо, що ніч на 26 листопада була тривожною у кількох регіонах Росії. Як повідомили ЗМІ та пабліки, російська територія була масовано атакована дронами - вночі нібито збито 11 безпілотників, а ще дев'ять "пташок-вбивць" ліквідовано вранці над територією Тульської, Московської, Брянської та Калузької областей. Крім того, в небі над Тулою знищили два дрони, і уламки одного з них нібито поцілили у житловий будинок.

За однією з версій російської сторони, українська армія атакувала Тулу безпілотниками, які схожі на дрони "Герань" (так у РФ називають іранські дрони-камікадзе "Шахед").

Згодом у мережі показали момент влучання у будинок в Тулі. Його оточили силовики та спецслужби. Росіяни розбираються, які саме дрони прилетіли на їхню територію.

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