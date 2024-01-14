Загарбника ліквідували в ніч на 6 січня 2024 року.

Під час атаки по окупованому Криму було ліквідовано заступника командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку окупаційних військ РФ Олександра Чорнобривого.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан із позивним "Штірліц". За його словами, загарбника ліквідували під час атаки на аеродром "Саки" в ніч на 6 січня 2024 року.

"Успішно демобілізовано. Заступник командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Чорнобривий Олександр. Феєрверк на аеродромі "Саки" в ніч з 5-6.01.2024", – написав він.

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Також "Штірліц" опублікував фото ліквідованого окупанта:

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгення РФ в Україні було ліквідовано 369 160 окупантів. Проте ворожих військових знищують не лише на полі бою.

Так, внаслідок атаки дрона на курський аеродром було ліквідовано російського підполковника Олександра Галя. Знищений вояка був заступником командира 14 винищувального авіаційного полку з військово-політичної роботи.

У мережі також розкрили деталі втрат російських загарбників внаслідок ударів ЗСУ по командному пункту в Криму 4 січня. "Кримський вітер" писав, що у бункері командного пункту в Юхариній балці Севастополя знищено щонайменше 13 окупантів.

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