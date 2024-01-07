Похорони загарбників відбудуться вже за кілька днів.

У мережі з'явилися деталі втрат російських загарбників внаслідок ударів ЗСУ по командному пункті в Криму.

Як повідомляє моніторинговий проект "Кримський вітер", 4 січня влучним ударом української ракети було ліквідовано щонайменше 13 високопоставлених окупантів.

"За інформацією нашого джерела, у бункері командного пункту в Юхариній балці Севастополя загинуло щонайменше 13 людей, похорон відбудеться у вівторок і в п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

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Удар по окупантах у Криму

Крим 4 січня був атакований ракетами і дронами. Посіпаки російських загарбників стверджували, що відбивали наймасовішу атаку за останній час.

За даними Генштабу Збройних сил України, успішно завдано удару по командному пункту супротивника, розташованому під Севастополем. Також у ЗСУ повідомили, що біля села Первомайське вдалося уразити ворожі склади боєприпасів.

Крім того, в мережі з'явилася інформація, що нібито "убитий Герасимов". Генерал-лейтенант, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що немає інформації, яка б підтверджувала ліквідацію Герасимова.

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