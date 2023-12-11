Російський офіцер на аеродромі "потикав паличкою БПЛА і помер", написав відомий український блогер.

В результаті атаки БПЛА на міжнародний аеропорт Курськ - Східний (знаходиться в Курській області РФ біля села Халіно) ліквідовано російського підполковника Олександра Галя.

Вояка був заступником командира 14 винищувального авіаційного полку з військово-політичної роботи, поділився у своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, який відомий під позивним "Штірліц".

"...24 вересня 2023 року О.М. (Олександр Миколайович, - Ред.) Галь загинув при атаці БПЛА супротивника на аеродром Курськ - Східний", - така інформація з'явилася лише у грудні в забороненій в Україні російській соцмережі "ВКонтакте".

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Відомий донецький блогер Necro Mancer у своєму акаунті в X (колишній Twitter) написав, що ворожий підполковник "на аеродромі в Халіно потикав паличкою БПЛА і помер".

Атака на курський аеродром - що повідомлялося раніше

Увечері 24 вересня в російському Міноборони стверджували, що в небі над Курською областю був збитий дрон. За неофіційними даними, під удар потрапив аеродром, розташований біля Халіно. У мережі також писали, що серед російських військових є жертви.

Хто такий Олександр Галь - що про нього відомо

Народився в селищі Солнцево Курської області 1 січня 1975 року, в 1990 році почав навчатися у Курському музичному коледжі, а потім його призвали в армію. Був механіком радянського винищувача МіГ-23. У 1995 році ще був рядовим і вступив в Армавірське вище військове червонопрапорне училище льотчиків. Закінчив училище у 2000 році з відзнакою.

Після навчання брав участь в операції в Сирії. Воював проти українців з першого дня початку повномасштабного вторгнення РФ, здійснив понад 60 бойових вильотів.

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