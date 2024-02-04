Координати вдалося визначити нетиповим методом.

З'явилися координати місця удару по російському катеру "Івановець", який атакувала Україна в ніч на 1 лютого - дії ЗСУ зафіксували космічним методом.

OSINT-дослідники визначили координати точки спостереження за розташуванням зірок. Іншими словами, для аналізу взяли дані космічного дрона.

Геолокація атаки - 45.3106, 32.8153. Судячи з кадру, епіцентр удару розташований на захід від озера Донузлав.

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По лівому краю на узбережжі розташовуються селища Окунівка і Мар'їно (тимчасово окупований Крим).

Атака на "Івановець" - основні факти

Військово-морські сили України 1 лютого підтвердили факт удару по російському катеру "Івановець" у Чорному морі у водах Криму (неподалік від озера Донузлав).

На судні окупантів на момент удару перебувало 40 моряків. Атаку українські ВМС реалізували вночі, застосувавши дрони вітчизняного виробництва MAGURA V5. По корпусу катера вдалося завдати 6 ударів, повідомляв глава ГУР України Кирило Буданов.

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