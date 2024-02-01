Втрата самого корабля теж буде досить болючою для агресора.

На борту російського ракетного катеру "Ивановец", знищеного у ніч на 1 лютого в західній частині тимчасово окупованого Криму, могло знаходитися 40 моряків. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці затоплення тривають пошуково-рятувальні роботи.

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"З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими", - наголошується у повідомленні.

При цьому, сказано, що це не перші втрати ворога у вказаній бригаді. Раніше спільними зусиллями Служба безпеки України та ВМС ЗС України було пошкоджено малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

"Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Знищення ракетного катеру "Ивановец"

Як повідомляв УНІАН, внаслідок операції спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Криму знищено російський ракетний катер "Івановєц".

Корабель ворога перебував на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

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