На війні не можна знайти якусь одну протидію супротивнику, підкреслив спікер Військово-морських сил української армії.

Кожна операція зі знищення російських кораблів унікальна, бо розробляється з урахуванням досвіду супротивника.

Наскільки складною та унікальною була операція зі знищення ще одного ворожого судна, - йдеться про ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук проаналізував в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Кожна операція є унікальною, тому що знайти одну протидію, одну протиотруту на війні неможливо. Це завжди змагання технологій та винаходів. Кожна така операція планується з огляду на той досвід, який вже є, і на той досвід, який має ворог щодо протидії операціям. Тому, відповідно, всі вони унікальні, як затоплення ракетного катера ("Івановець", - Ред.), так і нанесення вогневого ураження по субмарині ("Ростов-на-Дону", - Ред.). Сказати, яка складніше, а яка простіше, неможливо", - наголосив Плетенчук.

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Він зауважив, що успішне проведення такої операції свідчить про майстерність як планування, так і застосування озброєння. "Вони (росіяни, - Ред.) мали комплекс заходів, вони готувалися заздалегідь до відбиття подібних атак. І, звісно, що не кожна операція може так успішно закінчитися. Це і майстерність планування, і майстерність застосування. Застати ворога зненацька - це теж треба вміти",- підкреслив Плетенчук.

За словами речника ВМС ЗСУ, в технологічному сенсі уражений російський катер "Івановець" був не зовсім новим судном "за віком", проте росіяни могли ще довго його використовувати.

"Коли розроблялися такі кораблі, не було таких загроз, як зараз. Елементарно, коли до його борту наближаються системи озброєння, то він може не мати відповідного куту нахилу для того, щоб вразити або достатнього куту, щоб розвернутися. Це війна технологій, в цьому конкретному випадку наші технології виявилися більш дієвими ніж російські...", - заявив спікер.

Він додав, що застосована тактика групового удару безекіпажних систем по судну противника у відкритому морі, скоріш за все, не єдиний приклад у світі. "Але в цьому сенсі Україна фактично стала таким драйвером їхнього застосування в умовах реальних бойових дій. Тому що, здебільшого таких військових конфліктів, де був би справжній флот, останнім часом не спостерігалось", - підкреслив Плетенчук.

Він зазначив, що росіяни вже відреагували на чергове знищення ще одного судна та нагадав, що від початку нового року в Чорному морі спостерігалась незвично велика кількість російських кораблів - від 5 до 10 одиниць.

"Сьогодні їх лише три, ракетоносіїв в морі нема. Мабуть, ворог так саме намагається зараз проаналізувати ситуацію та зробити відповідні висновки. Але, мабуть, це його утримало від виводу в море сьогодні тієї кількості одиниць, якими вони зазвичай виходили протягом останніх двох тижнів", - поділився думкою Плетенчук.

За словами речника ВМС ЗСУ, операція з ураження ракетного катера ще раз підтвердила той факт, що російський флот не може почувати себе в безпеці біля берегів тимчасово окупованого Криму в акваторії Чорного моря.

"Ворог своїми діями підтверджує, що він розуміє, - знаходитися на зовнішньому рейді біля Кримських берегів для нього є небезпечним. Саме тому ще кілька місяців тому вони передислокували основні бойові одиниці до східної частини Чорного моря, в першу чергу - до Новоросійська", - резюмував Плетенчук.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 лютого українські розвідники провели спецоперацію, в результаті якої потопили російський ракетний катер "Івановець", який перебував на рейді озера Донузлав поблизу тимчасово окупованого Криму. За інформацією Військово-морських сил ЗСУ, на борту російського катера могло перебувати 40 моряків, доля всього екіпажу наразі невідома.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що вороже судно було знищено морськими дронами типу MAGURA V5, а всього по корпусу російського катера супротивника було завдано шість ударів.

Варто нагадати, що в ніч на 13 вересня минулого року в тимчасово окупованому Криму внаслідок удару по сухому доку Севастопольського судноремонтного заводу було вражено російський підводний човен "Ростов-на-Дону".

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