Ще один постраждалий перебуває в реанімації.

Молода жінка, поранена під час атаки ударними безпілотниками на Київщину у п'ятницю, 3 січня, померла. Про це повідомила Київська ОВА.

"Молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БпЛА на Київщину, померла. Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще один постраждалий - чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, - перебуває в реанімації. Під наглядом лікарів ще один постраждалий - молодий хлопець, який отримав поранення коліна.

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"Вночі ворог продовжував атакувати Київщину БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Падіння уламків фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів", - додали у ОВА.

Атака на Київщину 3 січня

У ніч на п'ятницю, 3 січня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Частина "шахедів" атакувала столицю. У Києві спрацювала система ППО. Уламки дронів впали у Голосіївському та Дарницькому районах Києва.

Внаслідок ворожої повітряної атаки на Київщину одна людина загинула та четверо були поранені. Зокрема, в одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.

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