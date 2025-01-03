Уламки російських дронів впали щонайменше у двох районах столиці. Працюють екстрені служби.

В ніч на п'ятницю, 3 січня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Дрони летіли хвилями.

Як повідомляють Повітряні сили, опівночі група дронів летіла із Сумщини в напрямку Полтавщини та на захід. Згодом кілька груп дронів було зафіксовано у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській та Донецькій областях.

Вже за кілька хвилин "шахеди" було зафіксовано у Київській, Житомирській та Черкаській областях.

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Близько 5 ранку дрони все ще були у повітряному просторі України, зокрема у небі над Сумською, Київською, Чернігівською та Житомирською областями.

Частина "шахедів" атакувала столицю. У Києві спрацювала система ППО. Уламки дронів впали у Голосіївському та Дарницькому районах Києва. Як повідомляє мер Віталій Кличко, у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежують місце.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється.

Оновлено о 6:31. Кличко уточнив, що у Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає.

Обстріл 1 січня - що відомо

Нагадаємо, вранці 1 січня російські загарбницькі війська атакували Київ. Повідомлялося про руйнування у Святошинському та Печерському районах столиці, семеро людей постраждали, ще двоє - загинули.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що "шахеди" долетіли до центра Києва завдяки виснаженню української системи протиповітряної оборони.

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