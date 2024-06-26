Окупаційна влада попередила мешканців півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до інтернету.

У тимчасово окупованому Криму низка найбільших інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки. Як зазначає співрозмовник у ГУР, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки. Повідомляється, що під удар потрапили відразу низка великих надавачів послуг у Криму.

Місцева окупаційна адміністрація попередила мешканців півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до інтернету. Як повідомила т.зв. "замміністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку" окупаційної адміністрації Юлія Кирик, "профілі DDos-атак постійно змінюються, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам".

Співрозмовник нагадав, що ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно. До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти. А 12 червня, у так званий "день росії", атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.

Відео дня

"Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій "Чебурнет" замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак", - зазначає співрозмовник в українській спецслужбі.

Спецоперації ГУР - новини

Як повідомляв УНІАН, зокрема 14 червня джерела у спецслужбі повідомили УНІАН, що хакери ГУР завдали кіберудару по муніципальним сайтам в РФ. Кібератаці передувала фішингова кампанія, спрямована проти місцевих адміністрацій та населення.

Спецоперацію реалізували кіберфахівців ГУР спільно з кіберугрупованням BO Team. Зазначалось, що внаслідок її проведення у BO Team опинилися, зокрема, звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу". У даних звітах мешканців Ульянівська місцеві чиновники називають "відпрацьовуваними особами".

Вас також можуть зацікавити новини: