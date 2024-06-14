Кібератаці передувала фішингова кампанія, спрямована проти місцевих адміністрацій та населення.

У результаті спецоперації кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з кіберугрупованням BO Team атаковано ворожі веб-ресурси на території держави-агресора Росії.

Як повідомило УНІАН джерело у спецслужбі, внаслідок кіберудару по Ульянівській обласній адміністрації зокрема були виведені з ладу два гіпервізори, знищено 10 віртуальних машин та один ПК, виведено з ладу два комутатори та сумарно стерто 20 ТБ даних.

"Кібератаці передувала фішингова кампанія, направлена також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій та місцевого населення. В результаті спецоперації на сайті Ульянівської адміністрації зʼявилося нібито розпорядження міського голови Олександра Болдакіна із закликом вийти на мітинг "на підтримку СВО". Пізніше у місцевих ЗМІ опублікували повідомлення про "фейк" від імені Болдакіна в результаті кібератаки", - заявив співрозмовник агентства.

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Також внаслідок кіберудару в розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу". У даних звітах мешканців Ульянівська місцеві чиновники називають "відпрацьовуваними особами".

Інші кібератаки проти агресора

Як повідомляв УНІАН, у березні фахівці ГУР здійснили низку кібератак по обʼєктах держави-агресора Росії. Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України. В тому числі, було атаковано ресурси ПАТ "Ростєлєком" – виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ. В українській розвідці підкреслили, що нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів.

Нещодавно було здійснено кібератаку на інтернет-провайдерів та надавачів послуг з комунікації в Бєлгородській області РФ. За результатами атаки було заблоковано роботу інтернет-мереж, які є надавачами послуг для місцевих державних та військових установ. 13 травня було виведено з ладу основного інтернет провайдера "Лучше.Нет"; веб-сайти місцевої влади та уряду Бєлгорода, Регіонального порталу державних та муніципальних послуг, Газпрому Міжрегіонгаз Бєлгород, Міністерства фінансів та бюджетної політики.

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