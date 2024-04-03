Юсов нагадав, що були вже неоднаразові заяви українських представників сектору безпеки і оборони та очільника СБУ щодо Кримського мосту.

Кримський міст - це військовий об’єкт, який має бути знищено і це відома інформація. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи публікацію в The Guardian щодо знищення Кримського мосту вже в першій половині 2024 року. Видання посилається на джерела в ГУР Міноборони України.

Він зазначив, що в The Guardian безумовно є свої джерела і на заході останнім часом виходять багато матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела.

"Коментувати власне анонімну інформацію не завжди доречна справа", – додав представник ГУР.

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Він нагадав, що були вже неоднаразові заяви українських представників сектору безпеки і оборони, очільника СБУ щодо Кримського мосту. За його словами, інформація в ЗМІ про намір знищити Кримський міст не може нашкодити, змусити окупантів ще більш посилено його охороняти.

"Ми можемо констатувати, що росіяни постійно рапортують на гору, передають в Кремль, що цього разу вже всі заходи безпеки точно вжиті. Тому тут відлякати окупантів якоюсь новою інформацією навряд чи вдасться. Але те, що всі військові цілі, а даний незаконний об’єкт – це військова ціль, підлягають знешкодженню, то це не нова інформація", - підкреслив Юсов.

Знищення Кримського мосту - деталі

Видання The Guardian з посиланням на високопосадовців ГУР написало, що розвідники планують третю атаку на міст, стверджуючи, що його знищення "неминуче".

Зазначалося, що на тлі успішних атак на російські нафтопереробні заводи у глибокому тилу, Головне управління розвідки, яке стоїть за цими операціями, дивиться на іншу ціль - Кримський міст, який з'єднує Росію з окупованим півостровом.

Посилаючись на високопоставленого чиновника ГУР написало, що йдеться про знищення мосту в першій половині 2024 року.

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