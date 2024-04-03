Планами щодо бажаної цілі в Криму поділився один з високопосадовців ГУР.

На тлі успішних атак на російські нафтопереробні заводи у глибокому тилу, Головне управління розвідки, яке стоїть за цими операціями, дивиться на іншу ціль - Кримський міст, який з'єднує Росію з окупованим півостровом. Його знищення вже близько.

Як пише The Guardian з посиланням на високопосадовців ГУР, розвідники планують третю атаку на міст, стверджуючи, що його знищення "неминуче".

Для Путіна міст є відчутним нагадуванням про те, що він вважає одним із своїх найбільших політичних досягнень: "повернення" півострова Росії у 2014 році. Для Києва міст є не менш ненависним символом незаконної анексії півострова. Його знищення посилить кампанію України зі звільнення Криму та підніме моральний дух на полі бою та поза ним.

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"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - сказав високопоставлений чиновник ГУР, додавши, що шеф української розвідки Кирило Буданов, вже має "більшість засобів для реалізації цієї мети".

Очільник ГУР дотримувався плану, схваленого президентом Зеленським щодо мінімізації військово-морської присутності РФ у Чорному морі, додало джерело.

Видання зазначає, що незрозуміло, як розгорнеться українська атака - "є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної цілі".

Знищення Кримського моста - анонси та прогнози

У лютому керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ готується до знищення Кримського мосту.

За її словами, росіяни почали будувати залізницю на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей для того, щоб уникнути повної блокади в разі знищення Кримського мосту.

Раніше командувач Військово-Морських сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа анонсував "крах" Кримського мосту вже цього року.

Військовий експерт Олег Жданов не сумнівається, що Кримський міст у 2024 році буде атаковано. Для цього необхідно зруйнувати опору, без якої відновлення мосту стане неможливим. Це можна зробити дронами або ракетами Storm Shadow, SCALP і ATACMS.

Колишній головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявляв, що знищення Кримського мосту стане приниженням для Путіна і спричинить серйозні проблеми для окупантів.

Військовий аналітик Євген Дикий зазначав, що росіяни продовжують відновлювати залізницю в районі Донецька, яка має компенсувати Кримський міст. Таким чином окупанти і розширюють свою логістику, і готують план "Б".

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