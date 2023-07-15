Олександр Вілкул зазначив, що пошкоджено більше сотні різних будівель, у тому числі житлові будинки.

В Кривому Розі через атаку російських дронів в ніч на 14 липня постраждало майже 130 багатоквартирних, а також десятки приватних будинків, навчальні та медичні установи. Всього збили над Дніпропетровською областю шість ворожих безпілотників.

"На жаль, в Кривому Розі є попадання - по комунальному підприємству, в одноповерхову адміністративну будівлю і бокси для зберігання техніки. Пожежу було оперативно ліквідовано. Поранений 56-річний чоловік, йому була надана вся необхідна медична допомога", - заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що в результаті російської атаки в Кривому Розі постраждали:

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127 багатоквартирних будинків,

22 приватних будинків,

24 навчальних заклади,

сім медичних установ,

перебита лінія електропередачі і водовід.

За словами Вілкула, місцевим жителям організували підвезення води, а для ліквідації наслідків "прильотів" залучили будівельну техніку, забезпечено підвезення будівельних матеріалів і розгорнули оперативні штаби.

Атака дронів на Кривий Ріг 14 липня - що відомо

У ніч на 14 липня в Кривому Розі прогриміли вибухи, що підтвердив голова міської Військової адміністрації Олександр Вілкул.

Пізніше в повітряних силах повідомили, що з вечора 13 липня по 4:00 14 липня росіяни атакували Україну 17-ма ударними іранськими дронами. Силами ППО було збито 16 безпілотників.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що в результаті удару дронами пошкоджено комунальне підприємство - одна адміністративна будівля знищена, а ще три – пошкоджені. Також постраждала Спецтехніка.

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