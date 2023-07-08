Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік, його госпіталізували.

Минулої доби російські окупанти завдали понад 50 авіаційних ударів по позиціях Збройних сил України та українських населених пунктах.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у суботу вранці, 8 липня. "Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - зазначили у Генштабі й додали, що 12 з 18 дронів ліквідовано.

Ворог завдав удару безпілотниками по місту Кривий Рог, є "приліт", повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, супротивники поцілили у сільськогосподарське підприємство, постраждав 26-річний чоловік, він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Відео дня

"Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Поцілив по сільськогосподарському підприємству... Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки", - зазначив чиновник.

За відомостями Генштабу, ворог також завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя.

"Також зафіксовано 53 авіаційних удари та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано інфраструктуру, постраждали мирні люди", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Триває війна в Україні - новини, які треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, чотири - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління противника. Також було знищено два ворожих розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Супротивники вже багато разів атакували українську землю дронами. Варто зазначити, що станом на 7 липня на нашій землі вже знищено 3 652 ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: