Постраждав 56-річний чоловік.

Вночі російські окупанти атакували Дніпропетровську область. У Кривому Розі є "приліт", пошкоджено житлові будинки, є поранений.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, загалом по області ворог цієї ночі випустив понад шість "Шахедів".

"Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" збили шість "Шахедів". Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучення – у Кривому Розі", – зазначив він.

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Внаслідок удару було пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адміністративна будівля знищена, ще три – понівечені. Також побита спецтехніка.

"Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", – додав Лисак.

Атака по Україні 14 липня - що треба знати

В ніч на 14 липня повітряну тривогу оголошували у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Донецькій, Запорізькій областях.

Причина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА та активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Близько 2-ї години ночі у Кривому Розі пролунали вибухи. Це підтверджував начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За інформацією Повітряних сил, з вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва. Запуски відбувалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), 16 безпілотників було збито.

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