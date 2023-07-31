Жінка зазначила, що обидві мешкали на восьмому поверсі знищеного багатоповерхового будинку.

Внаслідок терористичної атаки російських окупантів на Кривий Ріг загинули 45-річна жінка та її 10-річна донька. Тіла витягнули з-під завалів. Вбиті горем рідні прибули до місця влучання.

Як повідомляє місцеве видання "Перший міський", до зруйнованого будинку прибули рідні загиблих. Їм важко коментувати страшну трагедію.

"Це свахи моєї донька та онука. Обидві загинули, восьмий поверх", - крізь сльози прокоментувала жінка.

Поруч з нею сиділа мати загиблої жінки. Її намагалися заспокоїти інші родичі та небайдужі люди.

Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Кривому Розі біля будинку, по якому зранку вдарив ворог, чатують місцеві.

"Серед них і Ганна. Її родичі тут жили. Та квартири більше немає. Найстрашніше, що в момент "прильоту" в ній було троє людей. Серед яких жінка та її 10-річний син. Як вона витягувала дитину – не пам’ятає. Мабуть, материнська любов надала їй сил. Зараз вони у лікарні", - розповів Лисак.

За його словами, самотужки з понівеченої багатоповерхівки вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники. Чотирьох вбили. Постраждалих вже 53. П’ятеро з них – діти.

Ракетний удар по Кривому Розі - останні дані

У понеділок, 31 липня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області лунали вибухи. Пізніше у МВС України повідомили, що супротивники завдали по Кривому Рогу ракетного удару.

Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу.

Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

Загинуло 4 людей, постраждало - 53. Серед загиблих - 10-річна дитина та її мати.

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