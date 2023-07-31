У місті вже пʼятеро загиблих, серед яких дитина. Вже відомо про 64 постраждалих.

Працівники екстрених служб продовжують рятувальну операцію у Кривому Розі, який атакувала Росія. Під час розбору завалів обвалилася частина конструкції зруйнованого будинку.

Відео моменту обвалу опублікували "Вікна". На кадрах видно, як частина конструкції будинку раптово облалилася просто на голови рятувальників, що займалися розбором завалів.

На щастя, мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити, коли частина конструкції впала.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали місцевих та пресу триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух.

Тим часом місцеві видання повідомляють, що кількість загиблих вже сягнула 5 осіб. Також відомо про 43 постраждалих. Врятовано 3 особи, евакуйовано 30 осіб. Під завалами ще декілька людей, рятувальні роботи тривають.

Серед загиблих - 10-річна дитина. Як повідомляє видання "Свої", тіло дитини дістали з-під завалів кілька хвилин тому.

Оновлено о 14:05. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив збільшення кількості поранених внаслідок удару РФ по багатоповерхівці.

"Я лише дві хвилини тому приїхав з місць влучання. Ми розбираємо завали. Тому найсвіжіша інформація, на жаль, така: 53 людини поранені, в тому числі три дитини. Із поранених троє людей у важкому стані, й один у надважкому стані - там серйозна політравма. Із загиблих 4 людини , на зараз загиблі: два чоловіка і родина – мати 45 років і дівчинка 10 років ", - розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що розбір завалів ще триває.

"На жаль, по тій інформації, що ми зараз маємо, можуть бути ще люди під завалами. Рятувальники роблять все можливе задля того, щоб їх врятувати", - сказав Вілкул.

Оновлено о 14:27. Родичка загиблих 45-річної матері та її 10-річної доньки розповіла виданню "Перший міський", що вони мешкали на 8 поверсі знищеного російською ракетою будинку. Рідні не тямлять себе від горя.

Оновлено о 16:50. Станом на зараз у Кривому Розі пʼятеро загиблих, серед яких дитина. Вже відомо про 64 постраждалих. З них – двоє хлопчиків та троє дівчат. Від 4 до 17 років.

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, юільшість поранених лікуватимуться вдома. Та понад 20 залишаються у лікарнях.

"Пробачення не буде! Ніколи! Болотяні нелюди заплатять! За кожного безневинно вбитого… За страждання наших людей… За сльози матерів. Співчуття тим, для кого сьогодні світ померкнув", - зазначив він.

Оновлено о 16:56. Рятувальники планують завершити роботи до темної пори доби. На місцях влучання ворожих ракет близько 80-ти осіб звернулись за допомогою до психологів, повідомив начальник управління реагування надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Корінний.

На місцях влучання ворожих ракет роботи рятувальників ускладнюють повітряні загрози від ворога та загроза обвалу конструкцій у житловій багатоповерхівці.

"Заважають постійні повітряні тривоги, тому що приходиться припиняти роботи на деякий час і потім повертатися. Також дуже складно, тому що нависають конструкції зруйнованого будинку. В будь-який час може бути обвал і періодично ці конструкції падають. Залучений аварійно-рятувальний наш державно-аварійний рятувальний загін для того, щоб можна було підніматись і зрізати ці конструкції, а потім продовжувати далі роботи", - пояснив Корінний в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ДСНС планують завершити операцію до темної пори доби, щоб переконатися що людей під завалами більше немає. "Всі працюють і комунальні служби, і Національна поліція. Залучено дуже багато рятувальників - 80 чоловік особового складу, 36 одиниць техніки, комунальники, самоскиди, навантажувачі, працюють крани і надають допомогу. Плануємо до темної пори доби завершити", - підкреслив Корінний.

Начальник управління реагування надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС у Дніпропетровській області зазначив, що рятувально-пошукові роботи тривають на обох об’єктах влучання ворожих ракет як у житловому будинку, так і у будівлі навчального закладу. "На другому об’єкті (будівлі технікуму - УНІАН) у нас попередньо є інформація, що можливо під завалами перебування ще однієї людини", – сказав Корінний.

Він додав, що на місці влучання у житловому багатоповерховому домі обстежено всі поверхи, люди виведені з квартир, їм надана вся необхідна допомога.

"На обох локаціях близько 80 осіб звернулись за допомогою до психологів, їм допомога надається. Сподіваємося, що під завалами ми більше нікого не знайдемо", - акцентував Корінний.

Оновлено о 17:17. Мер Олександр Вілкул уточнив, що постраждало 73 людини, загинуло п'ятеро. Завтра у місті - день жалоби.

"Сьогодні штаби з надання допомоги працюють до темряви, завтра – з 08.30 ранку. За розселенням звернулося лише 5 осіб, яким уже надано допомогу. Рятувальна операція триває, продовжуємо розбирати завали", - пише мер.

Оновлено о 17:45. Очільник ОВА Лисак повідомив, що кількість жертв зросла до шести. 75 людей постраждало, серед яких шестеро дітей. З 22 госпіталізованих – двоє важкі.

Ракетний удар по Кривому Розі - що відомо

У понеділок, 31 липня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області лунали вибухи. Пізніше у МВС України повідомили, що супротивники завдали по Кривому Рогу ракетного удару.

Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу.

Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

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