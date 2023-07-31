Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу.

У Кривому Розі російські війська влучили у багатоповерхівку: одна людина загинула, десять людей отримали поранення. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Кривий Ріг. росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція", - написав він.

За його словами, друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

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"Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають", - додав Клименко.

Удар РФ по Кривому Рогу - деталі

У понеділок, 31 липня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області лунали вибухи. Пізніше у МВС України повідомили, що супротивники завдали по Кривому Рогу ракетного удару.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10 чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, ще одним постраждалим виявився хлопець 14 років.

"У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею", - повідомив деталі голова ОВА і додав, що підліток також лікуватиметься вдома.

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