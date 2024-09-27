Шестеро людей постраждали, рятувальники продовжують пошукову операцію.

У Кривому Розі рятувальники продовжують пошукову операцію після удару російських окупантів по місту. Під завалами може бути ще одна людина. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

За його словами, у понеділок, 30 вересня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки ворога, йдеться про трьох людей.

Вілкул зазначив, що сьогодні зранку, 27 вересня, ворог завдав чергового терористичного удару по місту, було влучання балістикою в будівлю управління поліції:

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"Вже відомо про трьох загиблих - двох жінок та чоловіка. Під завалами може бути ще одна людина. Пошуково-рятувальна операція продовжується"

Також чиновник повідомив, що внаслідок атаки постраждало шестеро людей: троє поранених - чоловіки 1978, 1979 та 1986 років народження. Вони оперативно доставлені до лікарень міста з черепно-мозковими травмами, різаними ранами, переломами. Нині всі троє в стані середньої тяжкості, лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків.

Вілкул зазначив, що зараз триває робота з ліквідації наслідків удару:

"Внаслідок ракетної атаки у місті, крім будівлі поліції, пошкоджені 32 приватні будинки, 3 житлові багатоквартирні будинки, навчальний заклад, понад 80 авто. У двох багатоповерхівках пошкоджена покрівля і вікна в під’їздах"

Атаки на Кривий Ріг

Як повідомляв УНІАН, Росія 27 вересня близько 9.15 вдарила ракетою по поліцейському управлінню у Кривому Розі, є постраждалі та загиблі.

За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

21 вересня вночі Росія завдала ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу, внаслідок чого загинули три людини - 12-річний хлопчик та дві жінки, яким було 79 та 75 років. Крім того, постраждали двоє чоловіків та 17-річний хлопець, їх госпіталізували.

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