Відомо про трьох загиблих внаслідок ракетного удару.

Росія сьогодні вранці завдала удару по поліцейському управлінню у Кривому Розі, є постраждалі та загиблі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про госпіталізацію 45-річного чоловіка. Його стан – середньої тяжкості.

За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

"Станом на 10.20 постраждали три людини. Під завалами, ймовірно, перебувають люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - додали в ДСНС.

Оновлено об 11:07. Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до чотирьох. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості, поінформував голова ОВА.

"Наразі невідома доля чотирьох людей", - уточнив він.

Оновлено о 12:26. За даними Лисака, наразі відомо про п'ятьох постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу.

"Двоє госпіталізованих. Троє потерпілих будуть оговтуватися вдома", - розповів посадовець.

Окрім адмінбудівлі, понівечені 23 приватні будинки, три дев’ятиповерхівки та навчальний заклад. Пошкоджено понад 80 авто, з них вісім – службових.

Оновлено о 13:24. За повідомленням начальника ОВА, під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки.

"Таким чином, станом на зараз, цього ранку ворог вбив у місті одну людину. П'ятеро постраждали. Пошукові роботи тривають", - зазначив Лисак.

Оновлено о 13:40. Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під завалами можуть ще перебувати троє людей.

Він також розповів, що внаслідок атаки постраждали шестеро чоловіків.

"Троє поранених – чоловіки, 1978, 1979 та 1986 р.н.. - були оперативно доставлені до лікарень міста (черепно-мозкові травми, різані рани, переломи). Наразі всі троє в стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків", - заявив Вілкул.

Оновлено о 16:32. З-під завалів адмінбудівлі в Кривому Розі дістали ще два тіла – чоловіка та жінки, поінформував Лисак.

"Число жертв вранішнього удару росіян по місту зросло до трьох. Постраждали шестеро людей", - заявив він.

За словами Вілкула, у понеділок, 30 вересня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби.

Ворожа атака на Кривий Ріг 21 вересня

Вночі 21 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу, внаслідок чого загинули три людини - 12-річний хлопчик та дві жінки, яким було 79 та 75 років.

Крім того, постраждали двоє чоловіків та 17-річний хлопець, їх госпіталізували.

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