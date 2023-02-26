Диверсанти змогли залишити Білорусь після успішної атаки.

Російський військовий літак а-50У на аеродромі в Мачулищах (Мінська область Білорусі) був атакований білоруськими диверсантами з використанням двох дронів, повідомляють моніторингова група "Беларускі Гаюн" і ініціатива колишніх білоруських міліціонерів BYPOL.

"За інформацією "Беларускі Гаюн", сьогоднішня атака білоруських партизан на літак ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах була проведена за допомогою двох дронів. ... "Беларускі Гаюн" також має інформацію, що силовики Лукашенка знайшли сумку з пультами управління дронами", – йдеться в повідомленні "БГ" в Telegram.

Голова BYPOL Олександр Азаров у коментарі "Белсат" повідомив, що білоруси, які організували диверсію, успішно втекли і перебувають за кордоном.

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"Це були дрони. Учасники операції - білоруси, учасники плану "Перамога", зараз вони в безпеці за межами країни. Всі пішли, нехай тепер шукають вітер в полі", – сказав він.

Вибух на аеродромі в Мачулищах - що відомо про атаку в Білорусі

Мачулищі - невелике селище в Мінській області Білорусі, де розташовані авіабаза і військовий аеродром, активно експлуатований російськими окупантами. Росіяни зберігають тут свої винищувачі МіГ-31к (носій гіперзвукових ракет "Кинджал"), кожен підйом яких у повітря супроводжується оголошенням по всій Україні повітряної тривоги. МіГи часто піднімають в небо разом з російським літаком дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

Вранці (за іншою інформацією - ще вночі) 26 лютого на аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи. Незабаром стало відомо, що був атакований російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Ініціатива BYPOL повідомила, що літак отримав серйозні пошкодження і "точно вже нікуди не полетить". Повідомлялося, що пошкоджено передню та центральну частини літака, авіоніку та радіолокаційну антену.

За інформацією "БГ", постраждав літак ДРЛО А-50У ВКС РФ з реєстраційним номером RF-50608 (бортовий номер "43 червоний", заводський номер 0093479377, серійний номер 60-05), який прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року. За 54 дні цей борт зробив 12 вильотів. Останній його приліт на білоруську територію був 24 лютого.

За наявною інформацією, у повітряно-космічних сил РФ є загалом 9 таких літаків (з них 6 вдосконалених). Вартість такого літака оцінюють в 330 мільйонів доларів.

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