Повідомляється, що один військово-транспортний літак РФ отримав пошкодження.

На аеродромі в "Мачулищах", який розташований в 12 кілометрах від Мінська, недільного ранку, 26 лютого, пролунали два вибухи. Причини інциденту поки невідомі.

Такою інформацією поділився портал BYPOL в офіційному Telegram-каналі. Повідомляється, що в результаті двох вибухів були пошкоджені російський військово-транспортний літак і снігоприбиральна техніка. Модель літальної техніки РФ, яка постраждала в результаті інциденту, поки невідома.

Офіційні коментарі про причини вибухів ще не надходили від уряду Білорусі. Однак місцеві жителі повідомили, що в районі "Мачулищ" спостерігається велике скупчення військових та екіпажів ДАІ. Вони перевіряють всі автомобілі, які проїжджають повз військовий об'єкт.

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Що відомо про аеродром у "Мачулищах"

Російська Федерація активно використовує його в рамках збройної агресії проти України. На аеродромі розташовуються винищувачі МіГ-31К окупантів. Це літаки, які можуть переносити і запускати гіперзвукові ракети "Кинджал".

Україна не володіє системами ППО, здатними збивати зазначені ракети. Ось чому під час злетів МіГ-31К на всій території держави оголошується повітряна тривога.

За останні два тижні сирени тричі звучали в Україні через підняття винищувачів з "Кинджалами" в небо. Тривогу оголошували 22, 20 і 14 лютого.

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