Цей борт прилетів пробув у Білорусі 54 дні та здійснив 12 вильотів.

В неділю, 26 лютого внаслідок вибуху на білоруському аеродромі "Мачулищі" серйозних пошкоджень зазнав один із 9 ДРЛО ВКС РФ.

Як повідомляє проект "Беларускі Гаюн", про знищений російський літак відомо кілька знакових фактів. Цей борт прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року і пробув там 54 дні, зробивши 12 вильотів. До цього, попереднього разу, борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.

У повітряно-космічних силах РФ знаходиться лише 9 таких літаків, причому удосконалених (з модифікацією "У") лише 6 одиниць.

Відео дня

Один такий літак обслуговує 19 осіб - 5 льотного, 11 радіо та 3 інженерно-технічного персоналу. Вартість такого становить $330 млн.

Вибухи у Мачулищах

РФ активно використовує аеродром "Мачулищі" для агресії проти України. Тут розташовуються російські винищувачі МіГ-31К, здатні переносити і запускати гіперзвукові ракети "Кинджал". Регулярні злети цих літаків неодмінно супроводжуються оголошенням на всій території України повітряної тривоги – до моменту приземлення борту. Злети часто відбуваються одночасно із підняттям в небо російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

У неділю, 26 лютого, на цьому аеродромі, як повідомляли ЗМІ, пролунали вибухи. Сповіщали про можливе пошкодження російського військового літака невідомої моделі та снігоприбиральної техніки. Згодом стало відомо, що пошкоджено ДРЛО А-50.

Вас також можуть зацікавити новини: