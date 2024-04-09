Уламки збитих безпілотників пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури.

Цієї ночі ворожі "шахеди" намагалися атакувати Львівську область.

Як повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір області.

"На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих. Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі", - зазначив Козицький.

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Атака по Україні 9 квітня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 9 квітня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Вони запускали їх з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська (Росія). Крім того, ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донецької області.

У результаті протиповітряного бою було збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

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