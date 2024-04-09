Цієї ночі ворожі "шахеди" намагалися атакувати Львівську область.
Як повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір області.
"На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих. Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі", - зазначив Козицький.
Атака по Україні 9 квітня - подробиці
Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 9 квітня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Вони запускали їх з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська (Росія). Крім того, ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донецької області.
У результаті протиповітряного бою було збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.