Водночас кораблів російських окупантів у Чорному морі наразі немає.

Начальниця Координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, говорячи про чергову атаку "Шахедами" по території України, зауважує, що ворог намагається пошкодити інфраструктуру. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, як минула ніч на півдні України, та яка ситуація станом на ранок.

"Ворог не припиняє терор. Продовжує дронові атаки, використовуючи безпілотники типу Shahed-131/136. Їх траєкторія і географія, зокрема в нашій операційній зоні, свідчить знову про те, що ворог намагається пошкодити інфраструктуру, намагається максимально нашкодити мирному населенню", - зауважила речниця.

Гуменюк додала, що три дрони в їхній зоні відповідальності було знищено у Дніпропетровській області, три – у Миколаївській, два – у Херсонській і один – в Одеській.

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"Ворог продовжує тиснути на інфраструктуру, яка максимально підтримує економіку України в тонусі", - підкреслила вона.

Речниця зазначила, що уламками збитого дрону на Одещині було пошкоджено приватне обійстя і обірвана лінія електропередач, але вже тривають ремонтні роботи і повертається світло. "Люди не постраждали, влучань не допущено", - додала вона.

На запитання щодо корабельного угруповання ворога у Чорному морі, Гуменюк зазначила, що там зараз кораблі російських окупантів не спостерігаються. "Очевидно, що вони затиснуті у своєму пункті базування, і зайняті його облаштуванням", - сказала вона.

Атака по Україні 9 квітня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 9 квітня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Вони запускали їх з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська (Росія). Крім того, ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донецької області.

У результаті протиповітряного бою було збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

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