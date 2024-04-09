Окупанти запускали дрони з окупованого Криму і з Приморсько-Ахтарська.

Уночі 9 квітня російські окупанти атакували українську територію ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Як повідомили в Повітряних силах, окупанти запускали їх з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, та Приморсько-Ахтарська - РФ. Там додали, що також ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Повітряні сили уточнили, що до відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", - повідомили в Повітряних силах.

Атаки дронів на Україну

У ніч на 9 квітня Україну атакували декілька груп російських ударних дронів. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, повітряну тривогу оголошували у Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

А вночі 8 квітня росіяни також запускали дрони. Вранці стало відомо, що наша протиповітряна оборона збила в межах Запорізької, Одеської та Дніпропетровської областей усі БПЛА.

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