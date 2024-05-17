Також у місті було перекрито рух і не працював громадський транспорт.

У Новоросійську (РФ) в ніч на 17 травня безпілотники вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє ASTRA.

"Унаслідок нічної атаки постраждали "Новоросійський мазутний термінал" і термінал "Імпортхарчопром", на території якого безпілотники поцілили по двох резервуарах із паливом", - ідеться в публікації.

Крім того, за даними ASTRA, унаслідок атаки було завдано удару по нафтобазі "Газпрому" в селищі Кирилівка і нафтобазі "Грушова балка" "Транснефти".

Ресурс зазначає, що вночі місцеві жителі повідомляли, що чули в місті понад три десятки вибухів. Моменти атаки потрапили на відео, які ресурс оприлюднив.

Місцева влада офіційно заявила, що збито десять українських дронів, а сама атака нібито була безуспішною. Водночас "воєнкори" підтвердили "прильоти", жителі повідомляли, що порт був знеструмлений, а вранці їм заборонили виходити з дому.

"Також у місті було перекрито рух і не працював громадський транспорт. Пізніше в Міноборони заявили, що за ніч над регіоном збили 44 БПЛА. Крім Новоросійська, атакований був Туапсе - там після атаки загорілася нафтобаза", - повідомляє ASTRA.

За даними "Бази", у ніч на 17 травня було атаковано одразу кілька новоросійських нафтобаз. Загалом в атаці на Новоросійськ брало участь понад 20 безпілотників, майже всі вони знищені або "придушені".

"Однак унаслідок падіння дронів на територіях кількох підприємств почалася пожежа. Дрони впали на території нафтобази "Грушева балка", нафтопереробного заводу "Газпром" у Кирилівці, підприємства "Імпортхарчпром" і мазутного терміналу порту", - уточнює "База".

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нічна атака дронів на РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 травня дрони вразили нафтопереробний завод у російському місті Туапсе (Краснодарський край). На об'єкті сталася пожежа. За даними місцевих жителів, вогонь і дим огортають НПЗ. Водночас представники місцевого оперативного штабу стверджують, що це лише "спалах унаслідок падіння" дрона на території заводу.

Зазначалося, що екстрені служби нібито локалізували пожежу. Водночас місцеві жителі повідомили, що в місті є перебої зі зв'язком.

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