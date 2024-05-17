Новоросійський порт вважається найбільшим у РФ.

Цієї ночі окупований Крим і Новоросійськ (Краснодарський край) опинилися під масованою атакою безпілотних літальних апаратів і морських дронів.

О 01:30 гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що військові за допомогою стрілецької зброї відбивають атаку безпілотних літальних апаратів. Незабаром у місті частково зникло світло. Развожаєв пояснив це відключенням частини обладнання на підстанції "Севастополь" - за його словами, на неї впали уламки збитих дронів.

Вже о 03:14 гауляйтер написав, що місто атакують не тільки дрони, а й безекіпажні катери. Станом на 04:00 атака все ще триває.

Відео дня

Тим часом вибухи чути і в Новоросійську. Російські Telegram-канали пишуть, що під ударом могли опинитися порт і нафтобаза. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 19 вибухів, вони не вщухають, пише Astra.

На одному з відео жінка кричить, що новоросійський порт, який вважається найбільшим портом Росії, "підірвали". У мережі пишуть, що він знеструмлений, також світло зникло в частині міста.

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про "безуспішну українську атаку". За його словами, російська протиповітряна оборона "придушила" понад 10 дронів, через падіння уламків виникли локальні загоряння. Постраждалих немає.

Російський проект ВЧК-ОГПУ повідомляє, що дрони атакували Новоросійський мазутний термінал і термінал "Транснефти".

У Криму теж заявили про "успішне" відбиття атаки. Развожаєв о 04:17 написав, що вони знищили десятки БПЛА і понад п'ять морських дронів. Ніхто не постраждав.

Атаки на Крим: останні новини

Уже третю ніч об'єкти загарбників на окупованому півострові під атакою дронів. Удень окупанти заявляли про знищення морських дронів, які рухалися в бік Криму.

А в ніч на 15 вибухи було чути в районі військового аеродрому "Бельбек". Росіяни відзвітували про збиття 10 ракет ATACMS. Повідомлялося, що могли постраждати російські літаки МіГ-31 і Су-27.

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