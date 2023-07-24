Президент Румунії Клаус Йоханніс рішуче засудив сьогоднішню атаку Росії по портовій інфраструктурі Дунаю, зауваживши, що атака відбулась зовсім близько до румунського кордону.
"Я рішуче засуджую нещодавні напади Росії на українську🇺🇦 цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі", - написав Йоханніс у Twitter.
Він наголосив. що це також впливає на подальший транзит зерна через Україну, а отже, на глобальну продовольчу безпеку.
Сьогоднішню атаку РФ засудив і прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.
"Я рішуче засуджую атаки Росії на критичну цивільну інфраструктуру в українських портах. Послаблення глобальної продовольчої безпеки є одним із багатьох наслідків війни Путіна", написав він, додавши, що Румунія продовжуватиме підтримувати Україну для визначення нових рішень для транспортування зерна на глобальні ринки.
Атака РФ на порти Дунаю - що відомо
Сьогодні ворог атакував ударними дронами портові потужності на річці Дунай в Одеській області. ППО вдалося збити три дрони, але є влучання в один з портів - пошкоджено ангари з продовольством і портові крани.
За даними Одеської ОВА, до лікарні госпіталізували чотирьох поранених, один з яких - у тяжкому стані.
Як повідомили у прокуратурі, внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали щонайменше чотири зернових ангари, резервуари для зберігання олії та палива.