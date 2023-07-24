Президент Румунії також наголосив, що ця ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.

Президент Румунії Клаус Йоханніс рішуче засудив сьогоднішню атаку Росії по портовій інфраструктурі Дунаю, зауваживши, що атака відбулась зовсім близько до румунського кордону.

"Я рішуче засуджую нещодавні напади Росії на українську🇺🇦 цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі", - написав Йоханніс у Twitter.

Він наголосив. що це також впливає на подальший транзит зерна через Україну, а отже, на глобальну продовольчу безпеку.

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Сьогоднішню атаку РФ засудив і прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

"Я рішуче засуджую атаки Росії на критичну цивільну інфраструктуру в українських портах. Послаблення глобальної продовольчої безпеки є одним із багатьох наслідків війни Путіна", написав він, додавши, що Румунія продовжуватиме підтримувати Україну для визначення нових рішень для транспортування зерна на глобальні ринки.

Атака РФ на порти Дунаю - що відомо

Сьогодні ворог атакував ударними дронами портові потужності на річці Дунай в Одеській області. ППО вдалося збити три дрони, але є влучання в один з портів - пошкоджено ангари з продовольством і портові крани.

За даними Одеської ОВА, до лікарні госпіталізували чотирьох поранених, один з яких - у тяжкому стані.

Як повідомили у прокуратурі, внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали щонайменше чотири зернових ангари, резервуари для зберігання олії та палива.

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