Ворог продовжують атакувати портову інфраструктуру області і півдня держави.

Російські окупанти атакували Одещину дронами-"камікадзе". Сили ППО збили частину безпілотників, але є і влучення.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що на Одещині повітряна тривога продовжувалася 3 години 53 хв.

"Ворог намагався атакувати південь нашого регіону. Відпрацювали системи ППО, є збиття, але, на жаль, є і влучання у відповідну інфраструктуру", - розповів він у відеозверненні.

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За його словами, росіяни продовжують бити по цивільних об'єктах і українському зерну. Братчук висловив сподівання, що нова зернова угода в новому форматі з гарантіями безпеки з'явиться найближчим часом.

У свою чергу керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що сьогодні ворог спрямував свою атаку з використанням дронів типу Shahed на Дунайські портові потужності.

"Вздовж усього узбережжя Дунаю порти відчували загрозу. Ворог намагався розвідати і способи захисту, в тому числі цих портів. Три дрони було знищено силами ППО, але, на жаль є влучання в один з портів – в аграрний ангар, в якому зберігалося зерно та пошкоджено ще декілька резервуарів для інших видів вантажів", - повідомила вона в ефірі телемарафону.

Також Гуменюк додала, що нанесено пошкодження певним портовим потужностям, зокрема, кранам, які забезпечують роботу порту.

"Є інформація про трьох постраждалих працівників порту", - повідомила керівниця прес-центру ОК "Південь".

Вона наголосила, що ця атака свідчить про те, що ворог вдався до переорієнтації на ті порти, які вважалися альтернативними.

"І це говорить про те, що вони не зупиняться доти, доки не виконають мету, яку перед собою поставили – стати пріоритетними зерновими постачальниками", - додала Гуменюк.

За даними Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок нічної атаки постраждали шестеро людей.

"До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі", - розповіли у ОВА.

Також додається, що через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували

Атака РФ на Одесу 23 липня 2023 - останні новини

Російські окупанти вже декілька днів обстрілюють Одеську область. Зокрема, в ніч на 23 липня били ракетами. Сильних ушкоджень зазнав в Одесі Спасо–Преображенський кафедральний собор УПЦ МП, пошкоджено багато історичних будівель, будинки. Одна людина загинула, госпіталізовано 17 осіб, зокрема, троє неповнолітніх.

Міністерство оборони РФ визнало свою причетність до нічного удару по Одесі, але збрехали про цілі атаки. Міністр Шойгузаявив, що били по об'єктах в Одесі, "де готувалися терористичні акти проти РФ".

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