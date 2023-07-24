Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Стало відомо, що саме знищили російські військові на Одещині, завдавши удар вночі по півдню регіону.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, протягом ночі 24 липня збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Зокрема, окупанти атакували портову інфраструктуру Дуная, попередньо - ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed".

"За попередніми даними, шестеро людей постраждало, чотирьох з них госпіталізовано з осколковими пораненнями. Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали щонайменше чотири зернових ангари, резервуари для зберігання олії та палива, адміністративне приміщення", - розповіли у прокуратурі.

Відео дня

Наразі розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Зараз на місці подій правоохоорнці документують воєнний злочин РФ.

Ворожий удар по півдню Одещини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ворог атакував ударними дронами портові потужності на річці Дунай в Одеській області.

Три дрони булол знищено ППО, але є влучання в один з портів - пошкоджено ангари з продовольством. Також пошкоджені портові крани.

За даними Одеської ОВА, до лікарні госпіталізували чотирьох поранених, один з яких - у тяжкому стані. Троє - з осколковими пораненнями та забоями тіла.

Вас також можуть зацікавити новини: