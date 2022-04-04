У результаті нової атаки супротивника на Одесу пошкоджені нежитлові будівлі.

Ворог не потрапив у намічену ціль під час нічного обстрілу Одеси.

Подробиці ворожої атаки розкрив представник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Намагаючись сіяти паніку серед населення і порушити логістику сил оборони, ворог вночі атакував Одесу. Ракети не потрапили в ціль, але є пошкодження нежитлових будівель. Постраждалих немає, обставини події уточнюються", - сказав Назаров.

Нагадаємо, вранці 4 квітня стало відомо, що окупанти вночі завдали ракетного удару по одному з об'єктів Одеси.

Пізніше спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що супротивник атакував місто з боку Чорного моря, і прилетіло кілька ракет.

Чиновник додав, що у зв'язку з тим, що в Україні почалася посівна кампанія, ворог вибрав стратегію знищення баз зберігання палива.

Варто зазначити, що РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну, і ворог вже обстрілював Одесу, зокрема, з корабельної артилерії.

Вас також можуть зацікавити новини: