Окупанти обрали стратегію знищення об'єктів критичної інфраструктури, зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Окупанти атакували Одесу з боку Чорного моря - в обласний центр прилетіло кілька ворожих ракет.

Супротивник вибрав стратегію знищення баз зберігання палива, розповів спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, така стратегія пов'язана з початком в Україні посівної кампанії.

"Ворог вибрав стратегію знищення об'єктів критичної інфраструктури, мова йде про бази зберігання палива - це пов'язано з тим, що в областях почалася посівна кампанія", - сказав Братчук.

Нагадаємо, 4 квітня вранці стало відомо, що окупанти вночі завдали ракетного удару по одному з об'єктів Одеси.

Вранці 3 числа супротивник обстріляв Одесу з повітря, частину ракет збили засоби протиповітряної оборони. В обласному центрі почалися пожежі.

За словами офіцера Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури міста.

У соцмережах з'явилася інформація, що приблизно за шість годин до ракетного удару сепаратистський паблік розкрив місце розташування сховищ паливно-мастильних матеріалів - були вказані точні адреси.

Варто відзначити, що Росія 24 лютого вдерлася в Україну, і ворог, зокрема, обстрілював Одесу з корабельної артилерії.

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