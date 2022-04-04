За словами речника Одеської військової адміністрації, удару було завдано по одному з об'єктів.

Вночі окупанти завдали ракетний удар по одному з об'єктів Одеси.

"Одеса. Вночі було нанесено рашистський ракетний удар по одному з об'єктів. Подальша інформація надалі уточнюється", - повідомив Братчук.

У неділю вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, влучивши у недіючий нафтопереробний завод. Унаслідок потрапляння ворожих ракет спалахнула пожежа і піднявся стовп чорного диму над містом.

Громадян закликали зачинити вікна у будинках у разі перебування вдома, а в інших випадках – не покидати укриття.

Частину ракет збила ППО. Постраждалих немає.

Південь України, як повідомив напередодні президент Володимир Зеленський, Путін намагатиметься захопити найближчим часом.

Крім того, Генштаб інформує про перегрупування військ з Київського і Чернігівського напрямків на Донбас з метою подальшого захоплення українського сходу.

Наразі українські війська продовжують оборону – проводять успішні відбиття ворога за вказаним напрямком.

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