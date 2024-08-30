Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Уночі російські окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого виникла пожежа, є постраждалі та загибла.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації, внаслідок пожежі спостерігалося задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

"Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", - зазначили у ОВА і додали, що над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

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Водночас Сумська обласна прокуратура повідомляє, що близько 01:30 ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми.

"Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, дев’ять осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

В Офісі генпрокурора уточнили, що ударом було пошкоджено підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, у ніч на 30 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів Приморсько-Ахтарська та Курська - Росія.

"В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА "Shahed-131/136", чотири - локаційно втрачені (упали самостійно)", - повідомив він.

Олещук також зауважив, що протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Оновлено о 11:33. Згодом у прокуратурі Сумщини поінформували, що у лікарні померла 48-річна жінка, яку було поранено під час авіаудару по Сумах.

Війна в Україні - атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 27 серпня російські окупанти завдали удару по готелю в місті Кривий Ріг, унаслідок чого загинули чотири людини та п’ятеро постраждали. Атака частково зруйнувала чотириповерхову будівлю. Було пошкоджено близько 15 будинків, кафе і магазини, близько 20 машин.

28 серпня в Кривому Розі був день жалоби і окупанти знову вдарили по місту. Постраждало дев’ятеро людей. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені понад 230 авто, адміністративні будівлі, СТО та інші цивільні об’єкти.

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