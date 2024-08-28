Наразі відомо про п’ятьох постраждалих.

Російські окупанти сьогодні вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільних. На зараз відомо про трьох постраждалих. У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання", – зазначив Лисак.

Згодом він поінформував, що кількість постраждалих збільшилась до п’яти. Серед них – четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

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"Також постраждала 54-річна жінка. Вона оговтуватиметься вдома", - підкреслив посадовець.

Інформацію про удар прокоментував й голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він додав, що ворог вдарив по Кривому Рогу ракетою.

"Ракетне ураження об'єкта цивільної інфраструктури. "Швидкі" забрали чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", – заявив Вілкул.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено багато багатоквартирних будинків. Розгорнуто міський штаб допомоги мешканцям.

Росія поцілила ракетою по готелю у Кривому Розі

У ніч на 27 серпня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Ціллю ворожої ракети став готель у місті. Атака частково зруйнувала чотириповерхову будівлю. Пошкоджено майже півтора десятка будинків, кафе і магазини, близько двох десятків машин.

Внаслідок ракетного удару загинули чотири людини та п’ятеро постраждали.

28 серпня в Кривому Розі оголосили день жалоби.

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