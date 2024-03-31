Через падіння уламків збитого дрона відбулось знеструмлення кількох населених пунктів.

Вночі російська армія з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет завдала чергового удару по південних регіонах України.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини.

За її словами, агресор вдався до комбінованої тактики, випробовуючи системи ППО спочатку дронами, потім - ракетами.

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"Під час дронової атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали й ворожі удари ракетами. Зокрема, по Херсонщині ворог спрямував балістичну ракету типу "Іскандер-М", а з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, - Х-59, керовану авіаційну ракету…", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що дронова атака була зосереджена на енергетиці Одещини. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин.

"Ворог рясно атакував Одещину. Всі 8 дронів вдалось збити", - додала речниця.

За даними Сил оборони, падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Наразі пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи.

За уточненням Гуменюк, за попередніми даними, через закорочення без електропостачання залишилося до 170 тисяч абонентів.

Як додали у Силах оборони півдня, по Херсонщині паралельно, під час дронової атаки, росіяни застосували й балістику, і керовану авіаційну ракету. Окупанти поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали.

"Вочевидь, ракетами ворог намагався поцілити по певних об‘єктах, але все ж таки влучання відбулось на відкритій території. Сам факт того, що ворог комбінує атаки дронові, балістичні й з використанням ракети авіаційного базування, говорить про намагання виснажити системи ППО і здобути будь-які перемоги у комбінований спосіб", - вважає Гуменюк.

Нова атака РФ на Україну

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти неділі, 31 березня, російські окупаційні війська вдруге за тиждень завдали по Україні масованого ракетного удару. Ворог випустив ракети з літаків – про пуски з Саратовської області РФ повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Через атаку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Ракети були спрямовані на місто Стрий (Львівська область), Львів, у бік Тернопільщини тощо. На тлі атаки РФ по Україні у польському повітряному просторі працювали літаки Польщі та союзників.

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