Профільні служби оглядають місце влучання.

Ввечері в суботу, 30 березня 2024 року, російські окупаційні війська вчергове вдарили по Харкову. У місті було чути вибухи.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Згодом він зазначив, що ворог поцілив по району житлової забудови у Шевченківському районі міста.

Водночас бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" уточнив, що окупанти били з авіації.

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"Російські терористи завдали удару з авіації по Шевченківському району Харкова. Знову ціллю стала житлова забудова міста. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється", – написав він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що профільні служби оглядають місце влучання. Станом на 21:28 інформація про постраждалих не надходила.

Оновлено 21:32: "Попередньо без постраждалих, на щастя. Тільки вибиті шибки у будинку поряд з "прильотом", – повідомив Терехов.

Оновлено 21:49: За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова керованим снарядом. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз – без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", – додав він.

Атаки РФ по Україні: останні новини

30 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Ворог атакував село Долинка Пологівського району. Внаслідок удару постраждав 12-річний хлопчик, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

В ніч проти 30 березня противник знов атакував енергетичну інфраструктуру. Сили ППО збили 9 із 12 ворожих безпілотників. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що росіяни можуть готувати новий масштабний обстріл. Про це може свідчити той факт, що під час нічної атаки 30 березня окупаційна армія намагалася викривати та обходити українську протиповітряну оборону.

Зазначимо, що вночі 29 березня росіяни піднімали в небо стратегічну авіацію. Вже вранці по всій країні було оголошено повітряну тривогу – окупанти випустили ракети з Ту-95МС, "Кинджали", авіаційні керовані ракети та "шахеди".

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