У багатьох областях оголошено тривогу.

В ніч проти неділі, 31 березня 2024 року, російські окупаційні війська вдруге за тиждень завдають по Україні масованого ракетного удару. Ворог випустив ракети з літаків Ту-95МС.

Про пуски ракет окупантами в районі пускових рубежів у Саратовській області РФ повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Через атаку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

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Масовані атаки РФ по Україні

Остання масована атака РФ по Україні відбулася в ніч проти пʼятниці, 29 березня. Тоді окупанти випустили по українських містах ракети з літаків Ту-95МС. Також ворог застосував ракети "Кинджал", керовані авіаційні ракети та балістику. В багатьох областях лунали вибухи.

В одному зі звітів американського Інституту вивчення війни наголошувалося, що Росія змінила схему ударів по інфраструктурі України. Тепер ворог націлюється на українські ГЕС. Наголошувалося, що "нова схема схема Росії з ураження українських дамб і гідроелектростанцій є значним переломом і ескалацією кампанії ударів Росії по Україні".

Варто зазначити, що 30 березня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Росія може готувати новий масштабний обстріл.

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