В ніч проти неділі, 31 березня 2024 року, російські окупаційні війська вдруге за тиждень завдають по Україні масованого ракетного удару. Ворог випустив ракети з літаків Ту-95МС.
Про пуски ракет окупантами в районі пускових рубежів у Саратовській області РФ повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Через атаку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Новина оновлюється...
Масовані атаки РФ по Україні
Остання масована атака РФ по Україні відбулася в ніч проти пʼятниці, 29 березня. Тоді окупанти випустили по українських містах ракети з літаків Ту-95МС. Також ворог застосував ракети "Кинджал", керовані авіаційні ракети та балістику. В багатьох областях лунали вибухи.
В одному зі звітів американського Інституту вивчення війни наголошувалося, що Росія змінила схему ударів по інфраструктурі України. Тепер ворог націлюється на українські ГЕС. Наголошувалося, що "нова схема схема Росії з ураження українських дамб і гідроелектростанцій є значним переломом і ескалацією кампанії ударів Росії по Україні".
Варто зазначити, що 30 березня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Росія може готувати новий масштабний обстріл.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Майже весь флот РФ втік з Криму, з ракетоносіїв залишився "один невдаха", - ВМС
- Росія вийде на оперативний простір під Авдіївкою, якщо захопить ще два села, - BILD
- На Київщині встановлюють "зуби дракона" та риють протитанкові рови, - ОВА
- Скоро Україна може бути "завалена" боєприпасами, для них готують кращу артилерію, - Forbes