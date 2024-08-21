Ще 16 ворожих безпілотників локаційно втрачено.

Сили оборони України збили 50 ударних дронів типу "Шахед" та одну авіаційну ракету, запущені з Росії. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Загалом радіотехнічними війками Повітряних Сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 72 повітряних російських цілей.

"У ніч на 21 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області, та 69-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ)", - йдеться у повідомленні.

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Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей", - наголосив Олещук.

Водночас, ще 16 ворожих безпілотників локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється.

Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся "на родіну" – у Бєлгороську область.

Станом на 11.15 один ворожий безпілотник знаходиться в повітряному просторі на Черкащині. Бойова робота триває.

Як уточнює Київська міська військова адміністрація, в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів.

"Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з цим, за поточними даними - в місті без жертв та руйнувань.

ППО для України - новини

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що низка західних союзників України не виконують взятих на себе зобов’язань щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншої військової техніки.

Зокрема, кілька країн НАТО під час липневого саміту альянсу у Вашингтоні пообіцяли відправити принаймні п’ять додаткових систем ППО великої дальності, які Україна досі не отримала.

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