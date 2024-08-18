За його слоами, це свідомий та цілеспрямований терор.

Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram. Він продемонстрував відео руйнувань житлових будинків мирних жителів в різних регіонах України.

"Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор", - наголосив він.

За його словами, окупант за такі дії має відповідати перед судом та історією і "вже відповідає перед силою наших воїнів", які захищають збереження української незалежності. Він подякував всім, хто рятує життя людей - рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам.

"Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - наголосив Зеленський.

Ракетні обстріли України

Як повідомляв УНІАН, у ніч на сьогодні, 18 серпня радіотехнічними військами Повітряних сил Збройних сил України виявлено 16 засобів повітряного нападу противника, з яких 13 знищено. Ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БПЛА типу Shahed (район пусків Курська обл. - РФ).

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що збито 5 ракет та 8 "Шахедів".

У КМВА зазначили, що це вже третій обстріл балістикою столиці цього місяця з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою. За попередньою інформацією, цей удар був практично ідентичним двом попереднім.

Вас також можуть зацікавити новини: