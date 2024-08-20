У липні відбувся саміт НАТО, тоді найсильніший військовий альянс світу дав обіцянку, яку тепер не спроможний виконати.

Низка західних союзників України не виконують взятих на себе зобов’язань щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншої військової техніки. Про це виданню Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

За словами співрозмовників, кілька країн НАТО під час липневого саміту альянсу у Вашингтоні пообіцяли відправити принаймні п’ять додаткових систем ППО великої дальності.

Як зазначає Bloomberg, тоді США, Німеччина та Румунія пообіцяли надіслати по одному комплексу Patriot, а четвертий комплекс мали зібрати по частинах, пожертвуваних кількома країнами. Тоді ж Італія пообіцяла надіслати свою систему SAMP-T. Інші союзники зобов’язалися надіслати в Україну інші системи та боєприпаси.

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За словами неназваного чиновника, у той час як Росія просувається вперед на фронті, підтримка серед союзників України залишається нерівною. Інший сказав, що деякі союзники відстають у постачанні військової техніки резервним силам України, що негативно впливає на оборону країни.

Поставки зброї в Україну: останні новини

Як писав УНІАН, вже кілька днів не вщухає скандал через плани німецького уряду скоротити видатки на допомогу Україні.

На цьому тлі німецький уряд повідомив, що цього року передасть Україні чотири зенітні комплекси IRIS-T, ще шість – наступного року. І передасть не лише їх. Однак усе це не скасовує початкової інформації про скорочення німецьких видатків на підтримку України.

Також ми розповідали, що Чехія планує купувати боєприпаси для України за рахунок доходів від заморожених російських активів. Міністерство оборони Чехії заявило, що поставки відбудуться "найближчими місяцями", і, таким чином, незабаром вони вплинуть на поле бою.

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