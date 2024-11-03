РФ випустила по Україні майже 100 дронів та ракету: в Повітряних силах розкрили деталі

66 ворожих дронів збивали у 10 областях.

Вночі сили протиповітряної оборони збили 66 дронів та одну ракету Х-59/69, якими атакували російські окупанти. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 3 листопада (із 17:30 2 листопада) ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області, 96-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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"Станом на 09:00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях", - поінформували в Повітряних силах.

Крім того, 27 ворожих безпілотників було локаційно втрачено, а один БпЛА - полетів у Білорусь.

Удар РФ по Києву - останні новини

В ніч на неділю, 3 листопада, російські окупанти вкотре атакували Київ ударними дронами. Внаслідок падіння уламків "шахедів" є пошкодження у кількох районах столиці.

Київська міська військова адміністрація зазначила, що дрони переважно були запущені з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин.

Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих - немає.

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