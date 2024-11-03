Українська ППО збила усі дрони, які загрожували столиці цієї ночі.

В ніч на неділю, 3 листопада, російські окупанти вкотре атакували Київ ударними дронами. Внаслідок падіння уламків "шахедів" є пошкодження у кількох районах столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що дрони переважно були запущені з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин.

"Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих - немає", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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Російські атаки дронами по Україні

Країна-агресорка продовжує використовувати західні компоненти для виробництва ракет і дронів, попри санкції. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за жовтень понад 2 тисячі "шахедів" було випущено проти України – це понад 170 тисяч компонентів, які мають бути заблоковані для поставок у Росію.

Нагадаємо, днями Bloomberg писав, що Росія отримує необхідні західні компоненти для виробництва ракет, якими обстрілює Україну.

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