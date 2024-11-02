Понад два десятки ворожих безпілотників були локаційно втрачені.

Станом на 11 годину суботи, 2 листопада, українські військові збили 39 ворожих БПЛА у кількох областях, ще понад два десятки локаційно втрачено, бойова робота надалі триває.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "У ніч на 2 листопада (із 19.00 1 листопада) ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської обл. та 71 ударним БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Відео дня

Станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БПЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 дронів - повернулись у Росію:

"В повітрі близько 5-ти ударних БПЛА. Бойова робота триває! Інформація уточнюється та оновлюється".

За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

Важливі новини - Київ сьогодні у центрі уваги

У ніч на 2 листопада російські загарбники вчергове атакували Україну ударними дронами. Більшість БПЛА були спрямовані на столицю, також є наслідки в Харківській, Сумській та Полтавській областях. У Києві зафіксовано падіння уламків у кількох районах та пожежі. Наразі відомо про двох постраждалих.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку, постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній. Він наголосив, що потрібна можливість знищувати і бази зберігання "Шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики.

Вас також можуть зацікавити новини: